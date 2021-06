Com petistas históricos, Grupos fazem atos contra Bolsonaro em São Paulo

Grupos de esquerda e estudantes protestaram, no fim da tarde deste sábado, contra o presidente Jair Bolsonaro. A concentração do ato foi no vão livre do Masp, na Avenida Paulista, de onde a marcha saiu em caminhada, no sentido Consolação.

O grupo desceu a Rua Augusta e se encontrou com outro, que protestava na Rua Maria Antônia. Esse segundo ato, denominado Geração 68 contra Bolsonaro, contava com lideranças históricas do PT, como os ex-deputados José Genoino e José Dirceu.

