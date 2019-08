Com Paysandu e Náutico no domingo, CBF confirma datas e horários da Série C

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou na noite desta segunda-feira as datas e horários das quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. Os vencedores de seus respectivos confrontos – em jogos de ida e volta – conquistarão o acesso para a Série B.

Um dos destaques da rodada, o jogo entre Paysandu e Náutico acontecerá no domingo, às 18h, no Mangueirão. Quem abrirá a rodada será Confiança e Ypiranga, em partida marcada para o próximo sábado, às 17h, no Batistão.

Ainda no sábado, o São José enfrentará o Sampaio Corrêa, às 19h15, em local ainda a definir. Por fim, Imperatriz x Juventude duelarão na segunda-feira, às 20h, no Frei Epifânio.

Os jogos de volta seguirão na mesma linha dos de ida. No dia 7 de setembro (sábado), Ypiranga decide vaga na Série B contra Confiança, no Colosso da Lagoa, enquanto Sampaio Corrêa e São José jogam no Castelão. No domingo, Náutico pega o Paysandu, nos Aflitos. E Juventude e Imperatriz jogam na segunda, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

PRIMEIRA FASE – Náutico e Sampaio Corrêa fizeram as melhores campanhas da Série C, contando os 20 clubes. O time pernambucano somou 33 pontos, contra 31 da equipe maranhense. Imperatriz, com 28, e Confiança, com 26, fecharam o Grupo A.

Pelo equilibrado Grupo B, o Ypiranga ganhou três posições na última rodada e acabou na primeira posição, com os mesmos 28 pontos de Juventude, São José e Paysandu. Remo, com 27, e Volta Redonda, com 25, ficaram de fora.

Confira os confrontos das quartas de final da Série C:

IDA

Sábado – 17h

Confiança-SE x Ypiranga-RS

19h15

São José-RS x Sampaio Corrêa-MA

Domingo – 18h

Paysandu-PA x Náutico-PE

Segunda-feira – 20h

Imperatriz-MA x Juventude-RS

VOLTA

7 de setembro (sábado) – 17h

Ypiranga-RS x Confiança-SE

19h15

Sampaio Corrêa-MA x São José-RS

8 de setembro (domingo) – 18h

Náutico-PE x Paysandu-PA

9 de setembro (Segunda-feira) – 20h

Juventude-RS x Imperatriz-MA