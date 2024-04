Com Paulo André, CBAt convoca atletas para o Campeonato Mundial de Revezamentos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/04/2024 - 21:45 Para compartilhar:

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) convocou, nesta quinta-feira, 23 atletas para o Campeonato Mundial de Revezamentos nas Bahamas. Ao todo, serão cinco equipes que representarão o país entre os dias 4 e 5 de maio. O torneio servirá como seletiva para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O Campeonato Mundial de Revezamentos contará com cinco provas, são elas: 4x100m e 4x400m, feminino e masculino, e o 4x400m misto. Dentro os nomes, está o de Paulo André, ex-participante do programa Big Brother Brasil, da TV Globo.

“Esperamos ter uma performance boa e o foco é assegurar a participação dos revezamentos do Brasil nos Jogos Olímpicos”, afirmou Wlamir Motta Campos, presidente do Conselho de Administração da CBAt, que fez a convocação por live nesta quinta-feira.

A convocação confirmou a presença na seleção dos seis integrantes do 4×100 m que estão na Flórida, nos Estados Unidos, num camping de revezamento e vão direto para o Mundial. “O trabalho está sendo feito e os resultados aparecendo. É hora de brilhar”, afirmou Wlamir.

Anny Caroline de Bassi, eleita a melhor atleta do Troféu Adhemar Ferreira da Silva, no último fim de semana, conquistou sua convocação nos três revezamentos – 4×100 m, 4×400 m e 4×400 m misto. Ela e Letícia Maria Nonato Lima estavam na equipe medalha de prata conquistada com o revezamento 4×400 m no Mundial Universitário de Chengdu, China, em 2023.

“São provas que vem crescendo e ainda temos o Alison dos Santos, o Piu, que pediu dispensa do Mundial em função dos compromissos de sua preparação olímpica”, acrescentou Wlamir.

O Brasil tem medalha de ouro no revezamento 4×100 m (Rodrigo Nascimento, Jorge Vides, Derick Souza e Paulo André de Oliveira), conquistada no Mundial de Yokohama, Japão, em 2019, e prata com o 4×400 m misto (Anderson Henriques, Tiffani Marinho, Geisa Coutinho e Alison Santos), obtida na Silésia, Polônia, em 2021.

Confira a convocação:

Feminino

Anny Caroline de Bassi (IA Balneário Camboriu/FMEBC-SC) – 4×100 m, 4×400 m e 4×400 m misto *

4×100 m

Ana Carolina Azevedo (EC Pinheiros-SP)

Gabriela Aline Grunow (IABC/FMEBC-SC)

Gabriela Silva Mourão (EC Pinheiros-SP)

Lorraine Barbosa Martins (EC Pinheiros-SP)

Vitória Cristina Rosa (EC Pinheiros-SP)

Masculino

Erik Felipe Barbosa Cardoso (SESI-SP)

Felipe Bardi dos Santos (SESI-SP)

Gabriel Aparecido dos Santos Garcia (EC Pinheiros-SP)

Paulo André Camilo de Oliveira (Clube de Atletismo do Espírito Santo-ES)

Renan Correa de Lima Gallina (Associação de Atletismo de Maringá-PR)

Rodrigo Pereira do Nascimento (EC Pinheiros-SP)

4×400 m feminino e 4×400 m misto

Jayni Suelen dos Santos Barreto (IEMA-SP)

Letícia Maria Nonato Lima (Praia Clube-Exército-Futel-MG)

Maria Victória Belo de Sena (Fundação de Ciências, Tecnologia e Ensino-SP)

Tábata Vitorino de Carvalho (IA Balneário Camboriú/FMEBC-SC)

Tiffani Beatriz Marinho (ORCAMPI-SP)

4×400 m masculino e 4×400 m misto

Lucas Conceição Vilar (SESI-SP)

Lucas da Silva Carvalho (EC Pinheiros-SP)

Matheus Lima da Silva (EC Pinheiros-SP)

Maexsuel dos Santos Santana (Instituto Luasa Sports Guarulhos-SP)

Tiago Lemes da Silva (Praia Clube-Exército-Futel-MG)

Vitor Hugo de Miranda (ORCAMPI-SP)