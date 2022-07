Com Paulinho em campo, Bayer Leverkusen dá vexame e cai na estreia da Copa da Alemanha Clube da Bundesliga perdeu para o Elversberg, da 3ª divisão alemã







O Bayer Leverkusen deu vexame e foi eliminado da Copa da Alemanha. A equipe de Paulinho, que entrou apenas na segunda etapa, saiu de campo derrotada para o Elversberg por 4 a 3 neste sábado.

INÍCIO ANIMADO

Logo no primeiro minuto do duelo, o Elversberg abriu o placar e surpreendeu o gigante da Bundesliga. No entanto, o Leverkusen respondeu rapidamente e empatou em sequência com Hlozek aos quatro minutos.

TERMINOU EM VANTAGEM

​Aos 17 minutos, os mandates voltaram a ter vantagem no placar com Koffi anotando gol de pênalti. Charler Aránguiz, ex-jogador do Internacional, empatou novamente, mas Schnellbacher colocou o Elversberg na frente do marcador antes do fim do primeiro tempo.

VEXAME TOTAL

Na segunda etapa, o duelo não teve a mesma emoção como nos primeiros 45 minutos. No entanto, o Elversberg marcou o 4º gol aos 29 minutos e Patrik Schick descontou para os visitantes no fim do jogo.

