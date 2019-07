Com Pato e Igor Vinícius, Cuca esboça São Paulo sem mudanças para enfrentar o Flu

O São Paulo voltou a treinar nesta quinta-feira no CT da Barra Funda, na capital paulista, e o técnico Cuca esboçou a equipe titular sem mudanças para enfrentar o Fluminense. O duelo será realizado neste sábado, às 19 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Substituído no intervalo da partida contra a Chapecoense, na última segunda-feira, o atacante Alexandre Pato treinou como titular nesta quinta. Quem também participou da atividade na equipe principal foi o lateral-direito Igor Vinícius, que perdeu o treinamento da última quarta por conta de uma gripe.

Com isso, o São Paulo deve iniciar a partida deste sábado com: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Hernanes; Alexandre Pato, Antony e Raniel.

Alexandre Pato como titular é a principal dúvida no São Paulo. Contra a Chapecoense, Cuca promoveu as entradas de Everton e Toró no intervalo e viu a equipe marcar no segundo tempo os quatro gols da goleada por 4 a 0 no estádio do Morumbi. Eles brigam por uma vaga no ataque tricolor.

Cuca terá mais um dia para preparar a equipe. O elenco volta a treinar na manhã desta sexta-feira, no CT da Barra Funda, antes da viagem ao Rio de Janeiro. A atividade também será fechada à imprensa, assim como aconteceu nesta quinta.

O São Paulo é o quinto colocado do Brasileirão, com 18 pontos. O Fluminense está em 17.º lugar na tabela de classificação do campeonato, dentro da zona de rebaixamento, com nove.