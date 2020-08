Com passe de Galhardo e gol de Guerrero, Inter supera o Coritiba na estreia do Brasileirão Meia-atacante veio do banco de reservas para dar sua colaboração no tento que deu os três primeiros pontos ao Colorado na competição

O entendimento entre Thiago Galhardo e Paolo Guerrero rendeu um importante gol para o Internacional nesse sábado (8) enfrentando o Coritiba no Estádio do Couto Pereira. Isso porque com passe do camisa 17 para o centroavante peruano, o time de Eduardo Coudet venceu por 1 a 0 na estreia do Campeonato Brasileiro.

MUDANÇA DE DOMÍNIO

Nos primeiros dez minutos, a posse de bola e tentativa de se impôr na partida parecia mais favorável ao time da casa, tanto é que o zagueiro Bruno Fuchs chegou a cometer um erro temeroso ao recuar forte com os pés para Marcelo Lomba mandando pra escanteio.

Todavia, aos poucos o Inter parecia “entrar” no jogo e entender melhor o posicionamento em campo para, principalmente, se mobilizar em bloco para o ataque e achar os espaços na zaga adversária. Foi nessa batida que o Colorado deu o primeiro chute perigoso do confronto quando Saravia bateu de perna esquerda e fez Wilson cair para importante defesa onde mandou pela linha de fundo.

BOA ALTERNATIVA

Enquanto o volume de jogo parecia ser mais intenso do Inter, conseguindo formular oportunidades onde Moisés bateu para defesa de Wilson e o jovem Bruno Praxedes foi travado de maneira providencial pela zaga, as batidas de longa distância serviam como boa alternativa aos anfitriões.

Além de falta batida com muito efeito onde o lateral Patrick Vieira viu Marcelo Lomba ter dificuldade para conter a bola, o ex-Internacional Matheus Galdezani, quando teve mais espaço, acertou um verdadeiro petardo que explodiu no travessão de Lomba.

O GOL DA SUPERIORIDADE

A maior capacidade de reter a posse e transformar essa situação em chances perigosas se tornou algo mais constante e latente para o Internacional na etapa complementar. Dentro dessa realidade, Pottker era quem havia conseguido chegar mais perto (uma em cabeçada perto da pequena área e outra em batida com grande defesa de Wilson) até que a dobradinha Thiago Galhardo – Paolo Guerrero mais uma vez funcionou para o Colorado em 2020.

Com bola bem enfiada no ataque para Galhardo, o camisa 17 invadiu a grande área e, ao invés da bola lateral, tocou para trás onde encontrou a infiltração precisa de Guerrero que chegava de frente para o lance. Assim, bastou ao peruano bater firme de pé esquerdo e marcar o primeiro (e único) gol do jogo no Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA x INTERNACIONAL

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

Público e renda:

Data e hora: 08/08/2020 – 19h30

Árbitros: Bruno Arleu de Araújo (FIFA-RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Daniel do Espírito Santo Parro (ambos CBF-RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (CBF-RJ)

Cartões amarelos: Welissol, Sassá (CTB), Saravia, Fuchs, Cuesta, Praxedes (INT)

Cartões vermelhos: –

Gols: Paolo Guerrero (26’/2°T)

​

CORITIBA: Wilson; Patrick Vieira, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Nathan Silva, Matheus Galdezani (Matheus Bueno, aos 35’/2°T), Gabriel (Wanderley, aos 27’/2°T), Ruy (Renê Júnior, aos 13’/2°T), Robson (Welissol, aos 13’/2°T) e Igor Jesus (Sassá, aos 27’/2°T). Técnico: Eduardo Barroca.

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Patrick (D’Alessandro, aos 32’/2°T), Marcos Guilherme (Boschilia, aos 23’/2°T), Bruno Praxedes (Thiago Galhardo, aos 23’/2°T) e Willian Pottker; Guerrero (Zé Gabriel, aos 30’/2°T). Técnico: Eduardo Coudet.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também