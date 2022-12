Com passagem pelo Palmeiras, Rafinha Silva anuncia aposentadoria: ‘Me sinto realizado’

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 22/12/2022 - 19:24 Compartilhe





O volante Rafinha Silva anunciou sua aposentadoria no futebol nesta quinta-feira. O jogador de 36 anos teve passagens por Palmeiras, Portuguesa, Grêmio Barueri e alguns clubes europeus.

Foram 18 anos de carreira, e Rafinha afirmou que realizou seus sonhos no futebol.

– Hoje anuncio minha aposentadoria. Estou feliz por tudo que vivi, era um sonho de criança ser jogador profissional e eu consegui viver esse sonho por 18 anos. Sou grato a todos os clubes que passei e aos amigos que fiz durante esse tempo. Tenho novos projetos e vou viver isso intensamente – declarou Rafinha.





Os projetos seguirão no futebol, mas como diretor de futebol. Segundo o agora ex-jogador, alguns clubes já o procuraram, mas ele ainda avalia as propostas.

– Já tenho algumas conversas em andamento e na próxima semana devo anunciar o novo clube em uma nova função, fiz alguns cursos e conversei com algumas amigos que já são diretores em clubes referências no Brasil. Me sinto feliz e preparado – finalizou.

