Com participações especiais, Kamisa 10 grava novo DVD no Rio de Janeiro

Considerado uma das grandes apostas do pagode na atualidade, os goianos do Kamisa 10 gravaram nesta quarta-feira, 5, seu novo projeto audiovisual. Depois do sucesso que foi a primeira edição – somando mais de 108 milhões de visualizações apenas no Youtube – o grupo agora dá início a segunda parte do “Na Vibe do K10”. Contando com um repertório de 17 faixas, dentre elas 9 inéditas e 8 regravações, o DVD contou com grandes nomes da música que deixaram esse dia ainda mais especial, e são eles: Dilsinho, Mc Daniel, Guilherme & Benuto, Thiaguinho e Gica.

Todos as participações escolhidas tem um grande significado para o grupo, Dilsinho é um grande amigo deles – inclusive participaram do projeto Diferentão do cantor gravado em São Paulo -, Thiaguinho era um sonho enorme do grupo poder gravar junto, Gica veio abrilhantar ainda mais o pagode com sua voz feminina, Mc Daniel foi a mistura da batida do funk com o pagode e Guilherme & Benuto com seu sertanejo.

“Fiquei feliz demais com esse convite dos meninos do K10, foi minha primeira participação em um DVD de pagode, eu sempre sonhei em cantar pagode, e poder juntar com o funk foi ainda melhor. Foi um dia inesquecível que ficará marcado na minha história”, compartilha o Mc Daniel

“Os meninos são meus parceiros, participaram do meu DVD e agora fiz questão de retribuir podendo cantar ao lado deles nesse audiovisual incrível. É muito importante a chegada de novos artistas na música, principalmente no pagode, e os meninos do K10 ainda trazem um tempero que é só deles. Eles vão longe!”, diz Dilsinho

Localizado na capital carioca, o renomado Hotel Nacional serviu de palco para o tão sonhado momento. Sob direção de vídeo de Gabriel Vasconcelos, produção musical de João Victor Alves e cenografia por Priscila, da empresa Primart, e tinha como plano de fundo o maravilhoso mar da capital carioca.

A gravação ocorreu em um dia lindo de sol e calor e contou com a presença de famosos, familiares e amigos do grupo. Mas para os ansiosos de plantão, fiquem tranquilos: os integrantes prometem divulgar o novo DVD até o final do segundo semestre deste ano, nas principais plataformas de áudio e vídeo.

“Estamos felizes demais! Esses pagodeiros da terra do sertanejo invadindo a Cidade Maravilhosa e colocando todo mundo para balançar na ‘Vibe do K10’ é um sonho realizado, e cantar ao lado de pessoas que admiramos é sem dúvidas uma sensação inexplicável”, comenta Angelino.

“Somos gratos demais por tudo que vem nos acontecendo, esse projeto só vem para somar ainda mais na nossa carreira” complementa Erlon. “Se um dia nos falassem que iríamos gravar esse super DVD no Rio de Janeiro com nossos amigos, eu não acreditaria. É uma meta cumprida para a gente. Somos gratos a todos que estão fazendo parte desse momento e que embarcaram com a gente nesse mega projeto”, finaliza Pitchula.

