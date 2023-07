Com participações especiais, João Bosco e Vinícius gravam maior DVD da carreira

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2023 - 8:26 Compartilhe

Apontados como pioneiros na história do sertanejo universitário, João Bosco & Vinícius gravaram o maior DVD da carreira em comemoração aos 21 anos de trajetória, intitulado ‘JB&V 21 In Concert‘. As filmagens aconteceram nesta quarta-feira, 26, na Arena Eurobike, localizada na cidade de Ribeirão Preto.

Ao todo foram gravadas 21 músicas, dentre elas 9 inéditas e 12 regravações, e para deixar a noite mais marcante ainda, artistas de peso estiveram presentes como participações especiais: Israel & Rodolffo, Mari Fernandez, Maiara & Maraisa, Murilo Huff, Gustavo Mioto, Guilherme & Benuto e Léo Magalhães, sem contar com o esquenta e o after comandados pelo DJ Lucas Beat e a dupla DJ’s Open Farra, respectivamente.

“Foi super difícil subir no palco e não chorar. Idealizamos esse momento há muito tempo e não poderia ter ficado mais incrível. Tivemos a oportunidade de dividir o palco com cantores mega talentosos e que admiramos demais. Investimos em uma infraestrutura grandiosa e redobramos os cuidados com todos os detalhes possíveis. Cada passo valeu a pena quando sentimos a energia de todos que estavam presentes.”, compartilhou, emocionado, João Bosco.

“Acreditamos muito na potência da modernização e esse projeto, sem dúvidas, foi o mais moderno que já fizemos. Mesmo com 21 anos de estrada estamos sempre procurando nos inovar no mercado. Pra isso chamamos nomes que estão em evidência na indústria musical atualmente e nos empenhamos por completo na produção. Vem muitos hits por aí, não vemos a hora de divulgar tudo”, finalizou Vinícius.

Em torno de 20 mil pessoas estiveram presentes na noite de ontem e tiveram uma experiência única, proporcionada pelos anfitriões. O audiovisual contou com uma mega infraestrutura incluindo acessibilidade total para PcDs, cuidado redobrado com o gramado, 50 metros de boca de palco, 500m² de LED, mais de 500 aparelhos de luz em automação, tecnologia 6K, 16 câmeras, 2 drones, lentes teleobjetivas usadas em cinema, carreta com baú extensivo utilizada como unidade móvel – somente uma disponível no Brasil -, sem contar com a movimentação em Ribeirão Preto que lidou com a ocupação de mais de 600 apartamentos de hotéis pela cidade.

Para dar conta de toda essa organização, o projeto possuiu aproximadamente 1.200 profissionais envolvidos entre eles Ivan Miyazato, assinando a produção musical, Luiz Montoya, Rafael Kinock e S4 Produções, responsáveis pela direção executiva, Fernando Trevisan Catatau da Unic Films, organizando a direção de vídeo e projeto, Lugphil, encarregado pelo palco, Jarsel Borges, que assina a cenografia, e Carlos Nogueira da Light Designer, cuidando da iluminação e dos LEDs, além de Gabisom, maior e mais conceituada empresa de sonorização do país, e a B Concerts, assinando a co-realização.

“A produção musical teve uma pegada bem moderna e, diferente de muitos, contou também com 12 músicos sendo 6 da própria banda da dupla . A promessa foi de um show bem pra cima e dinâmico, e foi exatamente isso que entregamos. A equipe técnica contou com equipamentos de primeira linha na captação de áudio, com mais de 10 profissionais envolvidos apenas nesta questão e mais de 70 canais de áudio, sendo 16 focados somente para o público presente nesse mega evento”, compartilhou Ivan Miyazato, produtor musical.

Ao longo dos anos, João Bosco & Vinicius acumularam mais de 1 bilhão de visualizações em seu canal do Youtube, 3.4 milhões de ouvintes mensais só no Spotify e 8 milhões de seguidores em suas redes sociais. Donos dos hits “Chora, Me Liga”, “Segunda Taça” e “Bloqueia Eu”, os sertanejos construíram uma carreira sólida e um espaço incontestável dentro da indústria musical brasileira que, agora, se prepara para receber novas faixas que tem tudo para serem os novos sucessos do país.

