Com participações de Naiara Azevedo, Tierry e Ícaro & Gilmar, Leo Pires grava DVD em SP

A noite da última segunda, 19, foi marcada por um acontecimento “Essencial” para o cantor e compositor sertanejo Leo Pires, considerado uma das grandes apostas para o gênero em 2023. Na presença de famosos como os ex-BBB Emilly Araújo e Antônio Rafaski, as influenciadoras Dani Albuquerque, Marina Fabris e Elisa Leite, os cantores Vinicius D’Black e MC Zaac, o jornalista Leo Dias, participações especiais de Naiara Azevedo, Ícaro & Gilmar, Tierry e mais dezenas de fãs e amigos, o artista gravou seu primeiro DVD solo.

O evento foi realizado na Casa Bossa, no Shopping Cidade Jardim, considerado um dos mais luxuosos de São Paulo e também do Brasil.

Com um repertório de 12 faixas, entre oito inéditas e quatro regravações de sucesso, “Essencial” traz uma setlist que promete mesclar o sertanejo com pop, além de MPB. No processo de decisões das faixas que comporiam o projeto, Leo fez um “intercâmbio musical”, no qual visitou diversos compositores e selecionou 87 canções. Depois de algumas audições, 8 delas foram selecionadas para fazer parte do DVD.

“Venho sonhando com esse dia desde a pandemia, e tivemos que atrasar alguns planos, mas enfim esse DVD saiu do papel e se realiza nesse que vai ficar marcado como um dos dias mais importantes da minha vida”, comenta Leo. “Só tenho a agradecer mesmo e espero que esse projeto seja abraçado por todo Brasil”, completa.

“Essencial” tem produção musical de Gabriel Lolli e direção de vídeo por Rafael Marques. Marcos Cruz ficou responsável pela direção técnica e Paola Crossa pela produção artística do audiovisual.

A noite da gravação do audiovisual marcou o início de mais um grande projeto na vida de Leo Pires, que fez o lançamento oficial da turnê que levará o nome do álbum e pretende rodar os quatro cantos do Brasil.

Nascido em Sorocaba, interior de São Paulo, Léo Pires iniciou no ramo com apenas 12 anos, ao ingressar no grupo de louvor da igreja local, e desde então nunca mais parou. Cantor, compositor, instrumentista e dono de uma voz potente, o artista tem tudo para ser a nova promessa do sertanejo e conquistar um espaço notório na indústria musical.

