Com participação de Whindersson Nunes, Wellison lança remix de ‘Cabra da Peste’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2023 - 11:35 Compartilhe

Lançada em janeiro de 2021, a música “Cabra da Peste” é um marco na carreira de Welisson, o rapper nordestino que se tornou um dos principais expoentes da cena. Com o single, ele acumulou mais de 10 milhões de views no YouTube e chamou a atenção de uma das maiores gravadoras de rap do Brasil, a Papatunes, com a qual assinou contrato em março de 2022.

Como a música valoriza sua raiz nordestina, o artista se prepara para lançar uma nova versão do hit no dia 22 de junho, em comemoração ao mês de São João, que celebra a cultura da sua região. Ele convidou Doode, Arthurzim e Lil Whind (Whindersson Nunes), outros três grandes nomes do trap nordestino, para somarem no projeto e comporem suas linhas sobre o que é ser um “Cabra da Peste”.

“Cabra da Peste Remix” estreia com um visualizer animado gravado no interior do Ceará, dirigido por Murilo da Paz Cearense com as artes de Joveh Sergipano – outros dois jovens nordestinos. A ideia é misturar o clássico com o moderno: a marcante estética visual dos famosos cordéis com as linhas reflexivas do rap.

Como comenta Welisson, “essa música é muito importante para mim e relançar ela com artistas que eu admiro é a realização de um sonho. Com esse remix, eu quero mostrar a nossa riqueza. Geralmente, quando pensam no Nordeste é sempre a miséria que vem na cabeça. Então, chamei todos esses artistas nordestinos, cabras da peste, para mostrar nosso potencial, a nossa arte. Tô feliz demais com o resultado e espero que, com esse lançamento, todo mundo se sinta incentivado a não desistir dos seus sonhos”.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias