Com participação de Iza, Alicia Keys inicia temporada de shows na América Latina

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/05/2023 - 2:52 Compartilhe

Alicia Keys deu a largada à fase latino-americana de sua turnê “Alicia + Keys World Tour” na noite da última quarta-feira (03).

Na capital do Rio de Janeiro, a cantora esteve na Jeunesse Arena em apresentação única na cidade. Como convidada especial, Keys recebeu Iza ao palco para uma performance do hit “Dona de Mim”.

O próximo show da vencedora do Grammy será nesta sexta-feira (05), no Allianz Parque, em São Paulo. De lá, ela segue para Buenos Aires, na Argentina, Santiago, no Chile, Bogotá, na Colômbia, e três cidades do México.

Confira trechos da performance de Iza com Alicia Keys aqui.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias