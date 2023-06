Com participação de Eduardo Costa, Ícaro & Gilmar lançam primeira música de novo projeto

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2023 - 13:54 Compartilhe

Conhecida em todo o país como uma das duplas sertanejas de maior destaque e que soma milhares de streams em todos os aplicativos de música, Ícaro & Gilmar se preparam para dar start aos lançamentos de “Nunca Deixe de Sonhar”, novo projeto da dupla. O DVD foi gravado no mês passado na capital do sertanejo, Goiânia, com aproximadamente quatro mil pessoas presentes no grande dia.

Para o primeiro lançamento dessa grandiosidade, os amigos escolheram a música “A Viola e Eu” feat com o grande nome do gênero, Eduardo Costa. A faixa fica disponível a partir desta quinta (22) às 21h e o clipe no dia seguinte às 10h no Youtube.

Com composição de Matheus Juniio e Renato Sousa, a canção fala sobre a saudade que ele tem de sua mulher amada, e que cada nota ou compasso que ele toca, seu peito chora e hoje só sobrou ele e sua viola.

“Estamos ansiosos demais para esse lançamento. O primeiro lançamento do DVD e ainda ao lado de uma pessoa incrível que é o Eduardo”, diz Ícaro. “O projeto inteiro está muito legal, está ficando exatamente como sonhávamos, aguardem que é só o começo e vem muita música boa para curtir com os amigos e com a galera toda”, finaliza.

“Mais uma vez precisamos agradecer a todos que fazem parte disso. Como diz o nome do DVD ‘Nunca Deixe de Sonhar’, é por isso que estamos aqui, porque sonhamos e agora o sonho está se realizando de uma maneira muito mágica. Está tudo lindo demais, tenho certeza que vocês vão gostar muito desse primeiro lançamento e podem esperar que os próximos serão iguais”, completa Gilmar.

Ícaro & Gilmar estão envolvidos em todo o projeto – desde escolha do cenário até a proposta do conceito – que conta com 10 faixas inéditas e participações especiais de Eduardo Costa e Hugo & Guilherme. A gravação, que parou a cidade pela estrutura grandiosa, teve sua direção geral feita pela NA Produções Artísticas.

