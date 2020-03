Com paralisação, Corinthians decide conceder férias de 30 dias aos jogadores

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira que concederá férias para funcionários, atletas e comissão técnica entre os dias 1.º e 30 de abril. A decisão foi tomada em conjunto com os clubes da Série A e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), durante o Conselho Nacional do Clubes, na última quinta, em virtude do estado de calamidade pública, decretado pelo Governo Federal por conta da propagação do novo coronavírus (covid-19).

Além do Departamento de Futebol, as férias também serão concedidas às categorias de base do clube paulista. Segundo comunicado emitido pelo Corinthians, caso haja necessidade, a medida poderá ser estendida e seus atletas continuarão a seguir recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde de isolamento social.

A equipe alvinegra aconselha que é fundamental seus torcedores se atentarem à hábitos higiênicos e pede, para os que podem, permanecerem em suas residências.

“O Timão reitera à toda Fiel Torcida: aos que puderem, permaneçam em suas casas a fim de diminuir a disseminação do novo coronavírus. É fundamental que todos mantenham as mãos higienizadas com água e sabão ou álcool e evitem tocar o rosto”, alertou.

O clube paulista tem mostrado engajamento no combate à covid-19. No domingo, o Corinthians anunciou que irá abrir seu estádio, a Arena Corinthians, para uma edição emergencial de doação de sangue com o intuito de ajudar na luta contra o novo coronavírus.