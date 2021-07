Com pandemia, Santos buscou manter sócio-torcedor com descontos, ações virtuais e anistia Cerca de um ano e meio após o início da pandemia, Santos tem pequena queda no números de ações e planeja retomada com anistia para dívidas mais antigas

O Santos durante a pandemia buscou reaproximar seu torcedor com o clube. É verdade que, sem a presença de dos públicos no estádio, os clubes naturalmente perderam sócios, já a maioria dos programas está estrelada aos descontos nos ingressos. No início de 2020 o Peixe tinha 22 mil sócios. Atualmente, o Alvinegro possui 20.745 torcedores fidelizados com o clube.

Em abril de 2020, quando a pandemia estava no início no Brasil, o Santos lançou uma promoção, em comemoração ao aniversário do clube, no programa Sócio Rei. A ação foi prorrogada depois para maio e junho, porque a ação alcançou os objetivos. Os descontos eram de 50% para Silver e 25% para Gold ou Black, o que variava era somente o número de parcelas no valor promocional, de acordo com cada mensalidade.

Em junho, a TV Globo relembrou conquistas importantes dos grandes clubes de São Paulo. A do Peixe foi a final da Libertadores 2011, vencida pelo Santos por 2 a 1. Aproveitando o embalo, o clube realizou uma venda simbólica de ingressos aos torcedores, e foi bem aceito. Foram mais de 8 mil ingressos virtuais para a final. A ação rendeu R$ 55 mil para o clube e a receita foi direcionada para as categorias de base do Peixe.

E MAIS:

Neste momento de vendas simbólicas, o Santos fez a ação novamente em outra duas oportunidades. O Peixe vendeu ingressos simbólicos nos jogos de volta pelas oitavas e quartas. Foram arrecadados R$ 17 mil na primeira ação e R$ 9 mil na segunda. Os valores foram utilizados como parte da premiação aos atletas pela classificação nas duas fases.

Outra campanha que caiu no gosto dos torcedores foram os bonecos personalizados de seus torcedores nas arquibancadas dos jogos como mandante. Na época, o torcedor que quisesse ter seu boneco personalizado nas arquibancadas poderia adquirir o pacote único de dez jogos. O valor varia de R$ 200 para não sócios, R$ 100 para sócios Silver, R$ 50 para sócios Gold e R$ 25 para sócios Black.

Com a pandemia próxima do final, com o aumento da vacinação no país e a proximidade da volta ao público nos estádios, o Santos também lançou a campanha de anistia para sócios inadimplentes há mais de seis meses para tentar voltar a crescer no programa.

E MAIS:

Veja também