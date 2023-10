Com Pabllo Vittar, Gloria Groove e IZA, LaFolie Festival chega a sua 2ª edição

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/10/2023 - 16:38 Para compartilhar:

O LaFolie Festival chega a sua segunda edição em 2023, com a promessa de reunir 13 grandes nomes da música nacional e internacional. Pabllo Vittar, Thiago Pantaleão, Gloria Groove, IZA e Luísa Sonza estão entre os confirmados do festival, que será realizado dia 25 de novembro, no Centro de Convenções de Pernambuco, no Recife.

Além dos grandes nomes da música nacional, o LaFolie Festival 2023 contará com a participação da ex-Spice Girl Melanie C, que se apresentará pela primeira vez no festival. Assim como na primeira edição, serão montados dois palcos, garantindo que a música não pare durante todo o festival.

A expectativa é que esta edição seja um dos maiores eventos idealizados para o público LGBTQIAPN+ no Nordeste, consolidando o festival como um evento no calendário anual do Recife. De acordo com os organizadores, são esperadas pessoas de todo o Brasil para curtir o LaFolie Festival, que além dos shows já anunciados, terá também outras atrações que farão parte da programação.

Uma das grandes preocupações do evento é fazer a diferença para a comunidade LGBTQIAPN+. Seguindo as ações desenvolvidas na primeira edição, neste ano o festival vai apoiar a ONG AMOTRANS, que irá atuar na capacitação e inclusão de pessoas para trabalhar nos mais diversos setores do evento.

O selo também mantém o compromisso de ter mais de 80% da equipe formada por pessoas LGBTQIAPN+. Ações de sustentabilidade também serão desenvolvidas, com medidas para obtenção dos certificados de Lixo Zero, através da reciclagem de resíduos, e Carbono Zero.

O público poderá escolher entre três setores no festival: Pista, Pista Premium e Front Stage (Open Bar). Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$ 110 (pista meia-entrada). O público ainda pode escolher pela categoria “Social”, na qual, por meio de desconto nos ingressos, são arrecadados alimentos que serão doados a uma instituição de caridade de Recife.

Line-up

Melanie C, Pabllo Vittar, Gloria Groove, IZA, Luísa Sonza, Urias, Lexa, Priscilla, Thiago Pantaleão, Getúlio Abelha, Uana, Gaby Lima, Pamela Auto

Serviço

Data: 25 de novembro de 2023, a partir das 16h

Local: Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco

