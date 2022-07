Com óvulos congelados, Paolla Oliveira sobre maternidade: ‘Está no meu futuro’

Aos 40 anos de idade e com os óvulos congelados, Paolla Oliveira falou sobre sua vontade de ser mãe no futuro. Em entrevista à Vogue, a atriz diz querer ter a opção de viver a maternidade com mais idade.







“A maternidade faz parte do meu futuro. Fiz o congelamento de óvulos porque eu gostaria de ter a escolha, a possibilidade. Então sendo uma opção, posso escolher e a maternidade está por aqui. Fazer esse filme [‘Papai é Pop’] foi muito importante para mim porque consegui encontrar uma maternidade que realmente me faz mais sentido do que a que eu via. Retratando isso, eu pude me aproximar mais desse tema”, começou Paolla.

“É uma questão e o filme pontua sobre o tabu da mulher perder a sua produtividade. É uma parte maravilhosa quando a personagem se prepara para resolver todas as pendências do trabalho porque parece que depois ela irá se tornar uma outra pessoa, um ser apenas mãe, menos profissional, menos mulher, menos inteligente. Então esse filme me trouxe boas reflexões, bons aprendizados e espero que faça o mesmo com as famílias que assistem diante da delicadeza e importância desse tema”.

Ao ser questionada pelo veículo se em algum momento já pensou sobre adoção, Oliveira afirmou: “Assim como a gente fala de maternidade hoje em dia, que bom que falamos também sobre a adoção e outras maneiras de construir uma família e se relacionar com filhos. Já pensei e acho muito bonito o filme dar uma pincelada nesse assunto. São questões que a gente precisa pensar e se colocar no lugar até mesmo para emitir uma opinião”.

Vale lembrar que a artista namora o cantor de samba Diogo Nogueira.