Com ousadia, Maneskin abre show de Rolling Stones em Las Vegas

LAS VEGAS, 7 NOV (ANSA) – A banda italiana Maneskin, considerada um fenômeno mundial, abriu o show dos Rolling Stones em Las Vegas, nos Estados Unidos, na noite deste sábado (6), com uma apresentação ousada e poderosa.

A atuação de Damiano David (vocal), Victoria De Angelis (baixo), Thomas Raggi (guitarra) e Ethan Torchio (bateria) foi aclamada pelos milhares de espectadores que aguardavam e banda de Mick Jagger.

“Olá, Las Vegas! É uma honra estar aqui e ter a chance de tocar no palco da maior banda de todos os tempos”, disse Damiano, no início do show.

As notas vibrantes das músicas dos italianos esquentaram, de imediato, a atmosfera do Allegiant Stadium e conquistaram o público, mesmo os mais que nunca ouviram Maneskin.

Os cantores abriram a performance com duas canções em italiano, retiradas do último álbum: “In nome del Padre” e “Zitti e Buoni”, com a qual ganharam a última edição do festival de Sanremo. No entanto, os fãs da banda britânica foram ao delírio quando os italianos cantaram “Beggin”.

O grupo romano interpretou também o seu mais recente lançamento, Mamma Mia, que foi muito aplaudida e fechou o show com sua “música favorita”, “I Wanna Be Your Slave”.

Por fim, Damiano apresentou os Rolling Stones no palco e recebeu os agradecimentos de Mick Jagger em italiano: “Obrigado, pessoal. Muito obrigado, pessoal”. Nas redes sociais, os fãs foram à loucura e elogiaram a apresentação do Maneskin. (ANSA)

