Com ótimos números na Tailândia, Vander foca em grande ano no Bangkok United Meia-atacante brasileiro ex-Bahia, Vitória e Flamengo vive grande momento com a camisa do clube

No futebol tailandês há algumas épocas, o meia-atacante Vander, com passagens por clubes como Bahia, Vitória e Flamengo, está focado na próxima época no Bangkok United. Segundo o jogador, seu desejo é fazer um grande ano com a camisa do clube.

Veja a tabela da Eurocopa

Estou trabalhando muito para que essa próxima temporada seja a melhor nesta minha trajetória no futebol tailandês. Tenho me dedicado muito para que as coisas aconteçam como estou planejando – disse o meio-campista do Bangkok.

Ainda de acordo com o jogador brasileiro, o elenco tem tudo para fazer uma época perfeita na Tailândia.

– Sem dúvida, vamos trabalhar para fazer um ano de muitas conquistas e títulos. O grupo está muito motivado para que isso aconteça – concluiu o atleta brasileiro da equipe tailandesa.

E MAIS:

Veja também