Com os veteranos Viola e Zenon, Corinthians sub-23 perde amistoso para o Central

Reforçada com os nomes de peso dos ex-jogadores Zenon, de 65 anos, e Viola, de 50, o time sub-23 do Corinthians acabou derrotado por 2 a 0, neste domingo, pelo Central, em amistoso realizado no estádio Lacerdão, em Caruaru (PE).

O jogo festivo fez parte das comemorações pelo centenário de fundação do clube pernambucano e contou com a presença dos dois ex-atletas corintianos desde o início, dando lugar aos titulares da equipe após os sete minutos de partida.

Aos 31 minutos, Joelson abriu o placar para a equipe da casa. O marcador ficaria inalterado até os 41 da etapa complementar, quando Leandro Costa ampliou para a equipe pernambucana e decretou a vitória no amistoso.

O próximo compromisso da equipe sub-23 do Corinthians será contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, nesta quinta-feira, no município pernambucano de Paulista. Já o Central, eliminado na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro – a quarta divisão nacional – só volta a jogar em 2020.

O curioso da partida, que começou em Caruaru às 16 horas, é que neste mesmo horário o outro time sub-23 do Corinthians estava em campo na cidade de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, em um jogo pela Copa Paulista contra o Taubaté – vitória por 1 a 0 com um gol nos acréscimos do segundo tempo.