Com os três gols no Sul, Raphael Veiga alcança 99 pelo Palmeiras e se iguala a Edmundo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/10/2024 - 23:12 Para compartilhar:

Com os três gols neste domingo na vitória por 5 a 3 sobre o Juventude, em Caxias do Sul, Raphael Veiga alcançou a marca de 99 com a camisa do Palmeiras. Com isso, o meia se igualou a Edmundo. Foi também primeira vez nesta edição do Brasileirão que um jogador marcou três vezes na mesma partida.

“Fico muito feliz sobre atingir essa marca do Edmundo, um cara que eu admirava muito como jogador. Fico feliz e, sempre falo, que nunca foi o meu objetivo em bater essas marcar e números. Eu sei o quanto representa isso, marcar 99 gols em um clube como o Palmeiras é algo muito grande. Estou muito feliz, ainda mais com uma vitória”, disse o jogador.

Segundo o meio-campista, a vitória precisa sr festejada pois o adversário exigiu muito do Palmeiras. “A equipe do Juventude é uma boa equipe e coloca a bola no chão. Fizeram os três gols em méritos deles. Nem todo o jogo que tomamos três gols em erros nossos, tem que dar mérito a eles. Conseguimos aproveitar as oportunidades e fizemos os cinco gols.Nem todo jogo dá para sair com a baliza zero. Tem que tomar cuidado.”

O Palmeiras volta a jogar pelo Brasileirão no sábado, às 16h30, diante do Fortaleza, no Allianz Parque. A equipe alviverde soma 60 pontos, um atrás do líder Botafogo. Restam oito rodadas para o final da competição.