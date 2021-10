Com os possíveis desfalques de Gabigol e Pedro, veja como Renato pode montar o ataque do Flamengo Para o Fla-Flu, Renato Gaúcho pode começar o jogo com o jovem Vitor Gabriel ou improvisar um atleta na posição; LANCE! lista algumas possibilidades

O Flamengo terá dois desafios na noite deste sábado, às 19h, quando enfrenta o Fluminense no Maracanã, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. São eles: vencer para continuar na cola do líder Atlético-MG; e encontrar a melhor formação no ataque para furar a defesa tricolor.

Esse último desafio se dá pela possível baixa de Pedro para o Fla-Flu. O atacante sequer treinou na última sexta-feira e é considerado dúvida. Além disso, vale lembrar que Gabigol, o titular da posição, sofreu uma entorse no tornozelo direito no jogo contra o Athletico-PR e também deve ficar de fora.

Dessa forma, Renato deve ir para o primeiro clássico desde que chegou ao Flamengo sem o centroavante titular e o reserva. Por isso, a seguir, o LANCE! mostra as possibilidades que o treinador tem à disposição para montar o time no ataque.

APOSTA NO CRIA

Renato conta com Vitor Gabriel, jovem formado nas categorias de base do Flamengo, que, hoje, seria o terceiro centroavante da equipe – com as baixas, seria o único do elenco na posição. Aqui há um dilema: por um lado, o camisa 63 jogou apenas duas partidas no Brasileirão, com um total de 43 minutos; por outro, Renato sempre frisa em coletivas que não gosta de improvisar.

Se prevalecer a segunda opção, então, o jovem Vitor Gabriel assumirá a titularidade contra o Fluminense. Entretanto, caso Renato busque um jogador mais rodado e experiente, Vitinho e Kenedy podem surgir como opções.

IMPROVISOS

Desde a chegada do novo comandante, Vitinho jogou, por vezes, como o substituto de Arrascaeta. Nesse sentido, o camisa 11 já atuou mais próximo do gol e, em entrevista ao L!, revelou que se sente “muito à vontade”.

Isso mostra que Vitinho já deu conta do recado quando precisou jogar em outra posição. Contudo, neste sábado, caso seja escolhido, o meia-atacante teria que cumprir uma nova função tática dentro de campo, a qual não está acostumado.







A outra possibilidade é Kenedy. O atacante chegou nesta temporada com a versatilidade de poder atuar pelos dois lados do campo. Desse modo, na época da contratação, ele foi visto como um possível substituo de Everton Ribeiro. Entretanto, como é um atleta alto e com bom porte físico, pode ser usado, nessa situação, improvisado.

VARIAÇÃO TÁTICA

Além das opções citadas acima, vale lembrar que Renato também pode mudar a formação e atuar como um “falso 9”. Nesse cenário, Vitinho e Kenedy ainda seriam improvisados, mas não teriam a mesma função tática de um centroavante.

Em linhas gerais, o “falso 9” é um atacante centralizado que jogaria mais fora do que dentro da área. Nesse sentido, o atleta escolhido poderia atrair a marcação da defesa e abrir espaços para os companheiros. Fora isso, não seria um “choque” tão grande para Vitinho ou Kenedy.

O cenário não é o ideal, mas Renato tem peças e opções para escalar o Flamengo contra o Fluminense. A resposta definitiva vira no jogo deste sábado, que contará com transmissão em tempo real do LANCE!.

