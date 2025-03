Com ordem definida, Bolsonaro será o terceiro a apresentar defesa

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será o terceiro a apresentar a defesa no julgamento que pode o tornar réu no inquérito do golpe de Estado. A ordem foi definida nesta segunda-feira, 24, pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Nesta terça, 25, a Turma começa a analisar a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Bolsonaro e outros sete suspeitos de participarem da trama golpista. O julgamento começará às 9h30 e deve se estender até a manhã de quarta-feira, 24.

Veja a ordem das sustentações

Logo no começo, o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, deverá ler o relatório, seguido das argumentações do procurador-geral da República, Paulo Gonet. O PGR terá 30 minutos para argumentar sobre a denúncia apresentada.

Em seguida, as defesas dos oito acusados terão 15 minutos para apresentar suas sustentações, seja para a defesa dos investigados ou para questionar pontos no processo. As defesas de Alexandre Ramagem e do general Almir Garnier Santos serão os dois primeiros a apresentar as argumentações.

Em seguida, o advogado de Bolsonaro, Celso Vilardi, terá 15 minutos para apresentar sua sustentação oral. Vilardi deve ser acompanhado pelos advogados Eduardo Ferreira da Silva, Renata Horovitz e Domitila Kohler.

As defesas de Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Netto e Anderson Torres devem completar a ordem das sustentações orais, respectivamente.

Os advogados Mauro Cid e Augusto Heleno ainda não se inscreveram para a falarem na sessão. A tendência é que as incrições sejam feitas na hora do julgamento.

Bolsonaro e seus aliados são acusados de arquitetarem um plano de golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022. Além deles, outros 25 suspeitos foram denunciados e podem se tornar réus nas próximas semanas.

O julgamento definitivo do ex-presidente está previsto para acontecer apenas no fim do ano. Internamente, os ministros querem agilizar a tramitação do processo para evitar a contaminação eleitoral em 2026.