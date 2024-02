Com operação-padrão de servidores, IBC-Br de dezembro será publicado com atraso, no dia 19

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/02/2024 - 16:30 Para compartilhar:

O Banco Central publicará novamente com atraso os dados do seu Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), devido à operação-padrão dos servidores do órgão. O resultado de dezembro de 2023, que estava previsto para ser divulgado na próxima quinta-feira, 15, sairá apenas na segunda-feira seguinte, 19, no horário tradicional de 9 horas (de Brasília).

Após três meses de retração, a economia brasileira voltou a subir muito levemente em novembro. O IBC-Br subiu 0,01%, na série livre de efeitos sazonais. Já na comparação entre os meses de novembro de 2023 e de 2022, houve crescimento de 2,19% na série sem ajustes sazonais.

Conhecido como uma espécie de “prévia do BC” para o Produto Interno Bruto (PIB), o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na quinta-feira, 8, apesar da promessa de uma proposta concreta do governo para os funcionários do Banco Central, fontes que participaram da reunião no Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) relataram que os servidores deixaram o encontro ainda mais decepcionados com a terceira rodada da Mesa Específica de Negociação da categoria. A reação imediata foi a entrega de mais cargos comissionados.

Em dezembro, os servidores do BC aprovaram o “estado de greve geral” órgão e realizaram uma paralisação de 24h no dia 11 de janeiro. Segundo o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal), o movimento teve adesão de mais de 70% da categoria. Assembleia marcada para esta sexta pode decidir por uma nova paralisação de 24h no dia 20 de fevereiro.

Embora o governo tenha autorizado a realização do primeiro concurso para o BC desde 2013, com 100 vagas, os servidores desejam uma reestruturação da carreira. Além do bônus produtividade, os funcionários da autoridade monetária pedem a exigência de ensino superior para o cargo de técnico na autarquia e a alteração de nomenclatura do cargo de analista para auditor.

