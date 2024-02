Com operação-padrão de servidores, BC divulgará com atraso notas com estatísticas de janeiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/02/2024 - 10:37 Para compartilhar:

Devido à operação-padrão dos servidores do órgão, o Banco Central terá pelo quinto mês consecutivo um atraso na publicação das notas econômico-financeiras mensais. Os dados referentes a janeiro, que deveriam ser divulgados na próxima semana, serão publicados apenas em março.

A nota com estatísticas do setor externo será publicada no dia 6 de março. Já a nota de estatísticas fiscais do setor público consolidado mudou para 7 de março. E a nota com os dados monetários e de crédito do mês passado passou para 8 de março.

As divulgações ocorrerão no horário tradicional, com a publicação dos dados às 8h30 (de Brasília) e entrevista coletiva às 10h30.

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na quinta-feira, os servidores do BC começaram a enxergar “respeito” por parte do governo nas negociações que tratam das reivindicações da categoria. A Associação Nacional de Analistas do Banco Central do Brasil (ANBCB) comunicou na quinta a retirada do indicativo de greve para os dias 27 e 28 deste mês.

No dia 9 de fevereiro, os funcionários do BC rejeitaram a contraproposta do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, na Mesa Específica de Negociação da categoria. O governo havia oferecido um reajuste salarial de 13%, parcelado para 2025 e 2026.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias