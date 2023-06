Com ‘olé’, Colômbia vence amistoso por 2 a 0 em Gelsenkirchen e aumenta a crise na Alemanha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 17:55 Compartilhe

A Alemanha voltou a jogar mal, nesta terça-feira e perdeu, por 2 a 0, o amistoso diante da Colômbia, em Gelsenkirchen, com direito a gritos de ‘olé’ vindos das arquibancadas. A equipe do criticado técnico Hansi Flick perdera na sexta-feira para a Polônia. Nos últimos 16 jogos, a seleção campeã no Mundial do Brasil em 2014 só venceu quatro vezes.

A Alemanha não venceu nesta Data Fifa. Em três jogos, empatou com a Ucrânia e perdeu para Polônia e Colômbia. Já os colombianos, que venceram pela primeira vez os alemães, estão invicto em 2023: oito jogos, seis vitórias e dois empates.

O jogo foi marcado por uma invasão do gramado no início da partida por parte de dois ativistas ambientais contrários a investimentos em combustíveis fósseis. O goleiro Ter Stegen ajudou os seguranças a impedir a ação dos invasores.

Como já havia acontecido diante da Polônia, a Alemanha até teve a posse de bola, mas errou demais nos passes, o que aumentou o nervosismo dos atletas. A Colômbia ganhou confiança só não abriu a contagem, em chute de Mina, porque Ter Stegen fez grande defesa. Ao todo, foram quatro finalizações da equipe sul-americana no primeiro tempo.

Na segunda etapa vieram os gols colombianos. Logo aos oito minutos, Cuadrado, um dos melhores em campo, cruzou na cabeça de Luís Díaz: 1 a 0. A partir daí, a Alemanha, mesmo desorganizada tentou pelo menos o empate, mas acabou levando o segundo gol.

Aos 33 minutos, após cruzamento de Machado, a bola bateu no braço de Kimmich. Pênalti, que Cuadrado bateu bem: 2 a 0. Revoltados com o resultado, os torcedores alemães passaram a gritar ‘olé’ nos minutos finais.

