Com oito gols em seis jogos do São Paulo, Luciano fala sobre rivalidade: ‘É cada um defendendo o seu’ O camisa 11 marcou o terceiro do São Paulo no confronto e garantiu o empate da equipe







Graças a um gol de Luciano, o São Paulo conseguiu terminar a partida com o Internacional com um empate por 3 a 3, pelo Campeonato Brasileiro. Este foi o sexto gol do camisa 11 em oito jogos.

Galeria

> ATUAÇÕES: Em noite péssima de Thiago Couto e do setor defensivo, Nikão desencanta em empate do São Paulo



Tabela

> Veja tabela do Campeonato Brasileiro e simule os próximos jogos

Após o confronto, que aconteceu no estádio Beira Rio, o atacante falou sobre seu bom momento e revelou que só soube como o time iria a campo durante a palestra pré jogo.

Para esta rodada do Brasileirão, Rogério Ceni teve que lidar com diversos desfalques. Além dos nove machucados, Calleri e Patrick cumpriram suspensão. Assim, contou com um elenco alternativo e com as crias da base em peso.

Luciano também falou sobre rivalidade. Para o atleta, ‘é cada um defendendo o seu’. Ainda destacou que é preciso focar nos próximos encontros, já que nada está ganho.

– Agora são oito gols em seis jogos, mas bola para frente que não ganhamos nada ainda. Se falar que ficamos sabendo quem jogaria na palestra, você nem vai acreditar. O treinador confia em todos, tanto que deixou Diego e Igor Gomes no banco. Levamos um ponto importante. Futebol tem a rivalidade boa, ali durante o jogo é cada um defendendo o seu, depois resolvemos após o jogo – disse.

Com o resultado, o Tricolor chegou a 25 pontos somados, mas permanece na nona colocação. Já o adversário colorado, está com 30 pontos e ocupa o quinto lugar.

O São Paulo volta a campo no sábado (23) contra o Goiás, às 19h, no estádio do Morumbi, também pelo Brasileiro.

E MAIS:

E MAIS: