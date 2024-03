Com oferta única, consórcio Jequitaí arremata concessão de projeto Hidroagrícola em MG

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/03/2024 - 14:34 Para compartilhar:

O consórcio Jequitaí, formado pelas empresas Fortaleza de Santa Terezinha e Agricultura e Pecuária e A.R.G., arrematou nesta sexta-feira, 1º, a concessão do Projeto Hidroagrícola Jequitaí, que prevê investimentos de R$ 1,5 bilhão em duas barragens de usos múltiplos no rio Jequitaí, afluente do rio São Francisco, beneficiando 19 municípios da região Norte de Minas Gerais.

O consórcio foi o único proponente e venceu com lance de R$ 35 milhões pela outorga, que foi apresentado em evento realizado na sede da B3, em São Paulo (SP). O valor era o mínimo para participar do certame e, portanto, não houve ágio. O prazo da concessão é de 35 anos.

Promovido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), o certame contempla a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) de áreas públicas na região para tornar viável as barragens que têm como objetivo a promoção de segurança hídrica, geração de energia, produção irrigada e suporte a atividades produtivas diversas como turismo e piscicultura. A expectativa é que 84 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados.

A área total do projeto é de 23,7 mil hectares, dos quais 1,8 mil hectares são de Área de Preservação Permanente; 4,5 mil hectares de Área de Reserva Legal e 17,4 mil hectares de área útil, das quais 10,2 mil são irrigáveis. A estimativa é de que, quando concluído, o projeto produza 350 mil toneladas de alimentos por ano.

