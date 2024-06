Com oferta limitada de leite, preço ao produtor sobe 9,8% em junho, diz Cepea

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2024 - 8:30 Para compartilhar:

São Paulo, 28 – O preço do leite captado em maio subiu pelo sétimo mês consecutivo, com alta de 9,8% ante abril, informou o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). O valor foi para R$ 2,7114 o litro na “média Brasil” do Cepea. “Desde janeiro, o valor do leite pago ao produtor acumula avanço real de 30,4% (os valores foram deflacionados pelo IPCA de maio). Ainda assim, o preço médio de maio ficou 4,82% abaixo do registrado no mesmo mês do ano passado, em termos reais”, disse em nota. Conforme o Cepea, a alta se deve à menor produção no campo. O Índice de Captação Leiteira (ICAP-L) do Cepea subiu 0,14% de abril para maio, mas acumula baixa de 7,7% na parcial deste ano.

De acordo com a análise do Cepea, além dos menores investimentos dentro da porteira no final de 2023, o avanço da entressafra no Sudeste e Centro-Oeste e o atraso da safra no Sul limitam a oferta do leite cru. “Os impactos negativos das enchentes do Rio Grande do Sul sobre a produção de lácteos gaúcha e o aumento pontual da demanda devido aos donativos no estado criaram especulação e elevaram as incertezas, dificultando o dimensionamento do mercado em maio”, destacou.

Os preços dos derivados também estão mais altos. As médias de preços do leite UHT, muçarela e leite em pó fracionado (400g) subiram 5,1%, 5,9% e 4,5% em maio, respectivamente. “Em junho, os preços dos lácteos avançaram até a segunda quinzena do mês – o que deve manter a média mensal ainda em alta frente ao mês anterior. Porém, nas duas últimas semanas de junho, as cotações retornaram ao patamar do início de maio, devido ao enfraquecimento do consumo e à pressão exercida pelos canais de distribuição.”