‘Com óculos sem ter o que ler’: Walter Salles improvisou ao perder discurso do Oscar

O diretor de cinema brasileiro Walter Salles revelou que perdeu o papel com o discurso que havia preparado caso ganhasse o prêmio. O longa “Ainda Estou Aqui” venceu na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar e Salles precisou improvisar sua fala.

“Ontem, eu andando para o palco, eu fui tentar achar as notas que eu tinha escrito para dividir com o público e eu não encontrei. Eu fiquei com óculos sem ter o que ler”, disse Salles em um entrevista coletiva na segunda-feira, 3, em Los Angeles.

+ Com ‘Ainda Estou Aqui’, Brasil conquista primeiro Oscar de melhor filme internacional

+ Oscar 2025: veja a lista completa de vencedores, incluindo ‘Ainda Estou Aqui’

Walter Salles consegui se lembrar do havia escrito, mas contou o que mais planejava dizer ao receber o prêmio.

“Eu começava agradecendo o cinema brasileiro, mas também o cinema latino americano. Eu acho que uma cinematografia não existe sozinha, ela também se relaciona com aquelas de outros países. Sinto muito orgulho, ainda mais depois de fazer ‘Diários de Motocicleta’. Apesar de ser um cineasta essencialmente brasileiro, também pertenço a algo maior, que é a América Latina e a América do Sul em particular. Eu começava por aí e perdi na largada”, revelou.

“Também perdi outras coisas que eu queria lembrar. (…) Ele reforça a trajetória de Eunice Paiva, fala da importância da resistência e o quanto ela nos ensinou a lutar sem perder a capacidade de sorrir. (…) Eu terminava dizendo: ‘Viva a democracia, ditadura nunca mais’. Eu gostaria de ter falado essa parte em português. Era a única parte português e estou feliz em poder dizer isso hoje”, completou.