Com o retorno de Rogério Ceni, São Paulo treina no Estádio do Morumbi Treinador foi anunciado nesta quarta-feira (13), horas após o anúncio da saída de Hernán Crespo, Ceni comandou treino noturno no Morumbi e já estreia nesta quinta-feira (14)

A quarta-feira (13) do São Paulo foi agitada. Às vésperas da partida contra o Ceará, o treinador Hernán Crespo e a diretoria chegaram a um acordo para a rescisão do contrato e, horas depois, Rogério Ceni foi anunciado como seu substituto. Em um dia com muitas novidades, o treino teve horário, local e comandante diferente.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!



As atividades estavam marcadas para às 16h30, no CT da Barra Funda. Porém, devido a um problema de iluminação e às tratativas para contratar um novo técnico, as atividades foram movidas para o Morumbi e iniciaram às 19h30.

Com isso, Rogério Ceni compareceu e já deu seu primeiro treino como treinador do São Paulo em sua segunda passagem pelo time no qual se tornou ídolo como jogador.

O técnico já iniciou seu trabalho e estará à frente da equipe na próxima quinta-feira (14), às 19h, para enfrentar o Ceará, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Um time provável para entrar em campo contra o Vozão é: Volpi; Orejuela, Miranda, Léo e Reinaldo; Luan, Gabriel, Benítez e Sara; Luciano e Calleri.

E MAIS:

Contra o Ceará, o São Paulo terá uma missão importante. Atualmente na 13ª posição, com 30 pontos, o Tricolor enfrenta o time que está apenas um ponto atrás, na 14ª colocação. Uma vitória é crucial para os dois times se afastarem da zona de rebaixamento.

E MAIS:

Saiba mais