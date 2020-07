Com o pai internado na UTI, filha de Renato Barros faz apelo para regravarem canções do cantor

O líder e integrante da banda Renato e Seus Blue Caps está internado na UTI em um hospital do Rio de Janeiro. Após Renato Barros passar por uma cirurgia cardíaca de 7 horas, sua filha, Renata Barros, fez um apelo em nome do pai.

A filha de Renato pediu para artistas de todos os gêneros regravarem as músicas do pai. “A classe a artística foi a primeira a parar na pandemia e vai ser a última a voltar. Vim pedir o seguinte: vamos fazer uma corrente, de um ajudar o outro, para ajudar o artista antigo. Meu pai trabalha desde os 16 anos. Ele é músico, é compositor e a gente sabe como foi difícil em sem manter por 60 anos… Meu pai tem uma obra linda… Se você é artista, seja novo ou mais antigo, e está trabalhando mais, você pode regravar alguma obra dele. Escolham, vocês podem fazer uma canção com uma cara nova”, falou ela emocionada.

O vídeo feito por Renata foi postado em seu Instagram. Ainda no conteúdo publicado, Renata falou sobre a saúde do pai e pediu para as pessoas passarem seu recado para frente.

