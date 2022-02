Com o namorado, Zilu viaja para Boston para curtir show de Rick e Renner

Zilu Godoi mora em Orlando, nos Estados Unidos, mas decidiu ir até o norte do país em Boston para curtir o show da dupla Rick e Renner. A empresária publicou nas redes sociais a chegada na cidade norte-americana, acompanhada do namorado, o empresário Antônio Casagrande.

Além do show, o casal vai comemorar o Dia dos Namorados, que em boa parte do mundo é celebrado no dia 14 de fevereiro.

“Cheguei pra causar no Valentine’s Day em Boston”, brincou a empresária na legenda da publicação.

