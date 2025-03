Com o mesmo galã: Alane tomou mesmo o papel de Rafa Kalimann?

Desde que deixou o Big Brother Brasil 24, Alane Dias vem chamando atenção nas redes e nos holofotes da mídia – mas ainda não pelas oportunidades de atuar. Aos 25 anos, a paraense tem ganhado cada vez mais espaço com sua presença marcante em eventos, sua postura carismática e, claro, por suas relações afetivas, que acabam virando notícia. Isso fez com que alguns internautas começassem a comparar Alane com outra ex-BBB bastante conhecida: Rafa Kalimann.

A analogia não surgiu do nada. Ambas participaram do reality da TV Globo, buscam destaque na carreira de atriz e, mais do que isso, passaram a ser observadas pelo público por suas escolhas no campo afetivo. Rafa Kalimann, antes de assumir namoro com o cantor Nattanzinho (o casal oficializou a relação em dezembro do ano passado), teve um histórico de relacionamentos bastante comentado pela mídia.

Antes de entrar no BBB20, Rafa foi casada com o cantor Rodolffo, da dupla com Israel, namorou o compositor Daniel Caon logo após o reality, depois viveu relacionamentos com o ator João Vicente de Castro (2021), com o jogador de vôlei Bruninho (2021), um affair com o rapper L7 (2022), namorou os atores José Loreto (início de 2023) e Allan Souza Lima (meados de 2023), antes do seu atual relacionamento.

Alane, por sua vez, após deixar o BBB24, começou a namorar Lucas Silva, irmão do cantor Silva, com quem esteve junta entre maio e setembro do ano passado. No começo de 2025, passou a ser vista ao lado de José Loreto – justamente o mesmo ator que, tempos atrás, também viveu um romance com Rafa Kalimann. A primeira aparição pública de Alane e Loreto foi em janeiro, saindo de uma peça teatral no Rio. Eles chegaram a aparecer juntos em diversas ocasiões e, em entrevista, Loreto descreveu Alane como “uma mulher incrível”, embora tenha ressaltado que a exposição trouxe ansiedade e acelerou as coisas.

Nas últimas semanas, no entanto, a relação esfriou. Durante um evento no Beach Park, em Fortaleza, no dia 20 de março, os dois estiveram presentes, mas quase não interagiram. Fontes apontam que Alane evitou maiores aproximações e, desde então, especula-se sobre um possível término.

Ao mesmo tempo, surgiram rumores de que Alane estaria se aproximando de Francisco Gil, cantor e filho de Preta Gil. Os dois teriam sido vistos trocando carinhos discretos à beira da piscina do hotel em Fortaleza, onde ela decidiu estender sua estadia. “Vocês acreditam que era pra eu ir embora ontem e eu não quis? […] De tanto que eu gostei, de tanto que eu consegui relaxar…”, disse Alane nos stories.

Francisco, vale lembrar, é pai da pequena Sol de Maria, de 9 anos, com a atriz Laura Fernandez. O casal se separou em 2020, e Laura também estava presente no evento.

A coincidência de Alane e Rafa Kalimann terem José Loreto em comum, além da trajetória como ex-BBBs e aspirantes à atuação, levou parte da internet a cravar: “Alane é a nova Rafa Kalimann”.

Se, por um lado, a comparação soa como uma brincadeira entre internautas atentos, por outro, ela acende um debate mais profundo e necessário: por que a liberdade afetiva de mulheres públicas provoca tanto burburinho?

Para a psicóloga e escritora best-seller Riane Eisler, autora de “O Cálice e a Espada”, “a repressão das emoções e das escolhas amorosas das mulheres tem raízes profundas em estruturas hierárquicas, mas a liberdade afetiva é um passo necessário para sociedades mais saudáveis e empáticas.”

Alane ama, termina, conhece alguém novo, se reconecta com ela mesma e segue. Parte do público, muitas vezes, esquece que o amor – com seus altos e baixos – é parte natural da vida, não tem um roteiro fixo.

A verdade é que há pessoas, tanto homens quanto mulheres, que têm mais facilidade do que outras para superar os términos.

Em tempos em que o afeto é tão observado, demonstrar envolvimento acaba se tornando um ato de coragem. E, se amar é o enredo principal, que Alane e Rafa possam seguir escrevendo suas histórias com liberdade e leveza. Afinal, muitas vezes, a novela da vida real consegue ter mais reviravoltas, emoção e beleza do que muita ficção.

Tem estreia, hoje

Nesta segunda-feira, dia 24, às 17h, estreio no comando do programa Painel IstoÉ Gente, que será exibido no canal da IstoÉ no YouTube. A cada edição, vamos trazer os temas mais relevantes do momento para debater e analisar com profundidade. Também vamos falar sobre os principais acontecimentos dos bastidores do show business. Ao meu lado, tenho o prazer de contar com a bem-informada jornalista Letícia Sena, que entende como poucos do universo das celebridades. Espero vocês.

Boiadeira Embaixadora

A cantora Ana Castela foi anunciada neste fim de semana como embaixadora da Festa do Peão de Barretos 2025, cargo antes ocupado por César Menotti & Fabiano. O título, criado em 2010, já pertenceu a artistas como Luan Santana e Simone & Simaria.

O Embaixador

Até o momento, Gusttavo Lima foi o único artista a ser embaixador de Barretos por dois anos seguidos (2017 e 2018). Na época, gravou o icônico DVD “O Embaixador”, com palco inspirado na Grécia Antiga. Ele gostou tanto e a repercussão foi tão positiva que o sertanejo pediu o registro do título como sua marca própria no INPI — dizem que, na época, essa atitude gerou um certo desconforto com os organizadores do evento.

Falando nisso…

Na última semana, Gusttavo Lima esteve com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nome considerado forte da direita para 2026, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro não possa concorrer às eleições. Apesar da movimentação política ao seu redor, o Embaixador já avisou que está fora da disputa. Nos bastidores, comenta-se que o sertanejo, por ora, prefere seguir na posição de ser “amigo do rei” — ou melhor, dos reis: além da proximidade com Tarcísio, o sertanejo é muito amigo de Ronaldo Caiado que garante que será uma opção nas urnas na disputa ao Palácio do Planalto.

E tem mais…

Ratinho Jr., governador do Paraná e filho do apresentador do SBT, também se movimenta para sua candidatura à presidência. Pablo Marçal também tem se articulado. Política e entretenimento nunca estiveram tão entrelaçados. Os próximos capítulos prometem.

Sucesso no DNA

Felipe Poeta, filho de Patrícia Poeta e Amauri Soares (TV Globo), se formou em produção musical na Los Angeles College of Music. A apresentadora comemorou nas redes: “Seu dom vai te levar muito longe”. O carioca, de 22 anos, é filho da apresentadora com o diretor da TV Globo, Amauri Soares. Com estilo próprio e talento nos beats, Felipe desponta como nova promessa de fortalecer a presença da musicalidade brasileira no exterior. Anotem esse nome.

Jade Picon ganha nova batalha judicial

A atriz Jade Picon venceu mais uma etapa contra um ex-sócio de sua grife de roupas, acusado de desviar mais de R$ 400 mil. A Justiça negou o recurso do réu após suspeitas levantadas por um pagamento feito via pix à conta pessoal do ex-parceiro. A disputa segue, mas a influenciadora sai fortalecida.

O cunhado de Gisele e a filha do Trump

É um detalhe bobo, mas não deixa de ser uma curiosidade: Ivanka Trump, filha do ex-presidente dos EUA, postou um vídeo treinando jiu-jítsu com ninguém menos que Guilherme Valente — irmão de Joaquim Valente, namorado (e pai do filho recém-nascido) de Gisele Bündchen. Guilherme é faixa-preta e instrutor na famosa academia Valente Brothers, em Miami, frequentada por celebridades e até agentes do FBI. Ivanka, que já ostenta a faixa azul, mostrou desenvoltura e refletiu: “Jiu-jítsu é mais do que arte marcial. É equilíbrio emocional e clareza mental”. Gisele, aliás, está um grau acima: já é faixa roxa.

A Nova Queridinha de Hollywood

Mikey Madison, vencedora do Oscar por “Anora”, está na mira de dois gigantes: Brad Pitt e Tom Cruise disputam a atriz para seus próximos filmes. Pitt já trabalhou com ela em “Era Uma Vez em… Hollywood” e quer levá-la para sua produtora, a Plan B. Cruise também entrou na corrida. A estrela é considerada o novo ouro de Hollywood.

Até amanhã!