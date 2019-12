Com o Liverpool em Doha, Leicester e City querem diminuir distância para o líder

Com o Liverpool (1º) em Doha para disputar a final do Mundial de Clubes contra o Flamengo, Leicester (2º) e Manchester City (3º) se enfrentam no sábado pela 18ª rodada da Premier League com o objetivo de diminuir a distância para o líder.

Mas, com seus 10 pontos de vantagem sobre o Leicester e 14 sobre o City, o Liverpool poderá assistir com tranquilidade o duelo entre Foxes e Citizens, que no momento brigam mais para definir quem será o principal candidato a correr atrás dos Reds.

O Leicester, com quatro pontos a mais que o City, tem garantido o segundo lugar ao término da rodada, embora o tropeço na semana passada diante do penúltimo colocado Norwich (1-1) tenha fragilizado sua posição.

Nesse cenário, o Leicester não veria com maus olhos somar um pontinho no Etihad Stadium de Manchester, antes de receber o Liverpool na tradicional rodada pós-Natal do ‘Boxing Day’, em 26 de dezembro.

O outro duelo de destaque da rodada na Inglaterra acontecerá em Londres entre os rivais Tottenham (5º) e Chelsea (4º), que brigam diretamente pela última vaga na próxima Liga dos Campeões.

Os dois clubes da capital vivem momentos opostos. Os Blues perderam quatro dos últimos cinco jogos, enquanto os Spurs de José Mourinho têm um balanço exatamente inverso.

Já o Manchester United (6º) visita no sábado o lanterninha Watford e uma vitória poderia colocar os Diabos Vermelhos na zona Champions.

