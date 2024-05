Com o joelho lesionado, Gracyanne Barbosa desabafa sobre sua saúde: ‘Melhorei fisicamente, a cabeça está uma…’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/05/2024 - 16:39 Para compartilhar:

Gracyanne Barbosa, de 40 anos, falou sobre seu estado de saúde, nesta terça-feira, 7, após ter sofrido uma lesão no joelho, há cerca de um mês. A musa fitness já havia declarado que teria que operar o tendão patelar. Agora, ela fez uma reflexão e disse que “superar não é escolha, é necessidade”.

“Saindo do meu médico com notícia boa, enfim, depois de tanto tempo lesionada, treinando aquele treino safado, mas por motivos de necessidade, eu melhorei. Fisicamente que eu estou falando, porque a minha cabeça está uma merda”, disse ela em vídeo publicado nos Stories do Instagram.

A fisiculturista disse, ainda, que perdeu gordura e está com o shape que tinha em 2019.

“Perdi gordura nas banhas aqui do lado [da barriga], eu ganhei massa muscular. Eu saí [do médico] muito feliz”, celebrou.

“Vou até treinar agora, meu povo! Estão vendo? A vida é boa, Deus é muito bom, Deus é bom o tempo todo”, comemorou ela, que recentemente anunciou o fim do casamento com o cantor Belo após 16 anos de relacionamento.

No último fim de semana, a musa fitness deixou de seguir pagodeiro nas redes sociais. Ela também se manifestou após ser divulgado que Belo deu um carro para uma suposta amante.

“Muita gente me questionou por que eu deixei de seguir o Belo. Não é nada contra ele, é comigo. É uma escolha que eu fiz porque não quero ficar vendo, porque dói. No momento, acho que eu preciso me curar”, falou. “Não julguem antes de saber. Estou fazendo isso para me proteger um pouco, é isso. Não muda nada o que eu sinto por ele, a admiração que eu tenho e tudo mais”, declarou a influenciadora.