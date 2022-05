Com o Flamengo sob pressão, Arrascaeta publica mensagem direcionada à torcida

Após mais um resultado frustrante do Flamengo no Brasileirão neste sábado – empate em 2 a 2 com o Ceará -, o meia Arrascaeta publicou uma mensagem nas redes sociais direcionada à torcida rubro-negra. O camisa 14 convocou a Nação para comparecer ao Maracanã na terça, em jogo da Libertadores, contra a Universidad Católica (CHI).

– Meu Mengão, terça-feira todos juntos. Até o fim – publicou.

Invicto com três vitórias e um empate no Grupo H, o Flamengo tem classificação encaminhada para as oitavas de final da Libertadores. Um empate contra a Universidad Católica já confirma a vaga, enquanto uma vitória no Maracanã assegura o primeiro lugar. Veja!

Arrascaeta convocou a Nação (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

