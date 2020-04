Com o apoio de Neymar, live de Thiaguinho promete bater recorde de visualizações

Na noite desta quinta-feira (23), o cantor Thiaguinho irá fazer a sua tão esperada live. Desde que o pagodeiro anunciou o show, que será em sua casa, em São Paulo, ele tem recebido uma chuva de comentários dos fã, seguidores e amigos comemorando e esperando ansiosamente pela chegada da data.

Neymar, amigo de longa data de Thiaguinho, é um que está vibrando com a transmissão ao vivo do pagodeiro.

O craque do PSG sempre comenta nas publicações do amigo muito animado para o show e, hoje, ele compartilhou uma postagem em seus Stories, do Instagram, anunciando a atração de Thiaguinho. Com um apoio de peso desse, tudo indica que a live será um sucesso de visualizações.

