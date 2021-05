Com números ruins, Santos tenta recomeçar a temporada Peixe lutou contra o rebaixamento no Paulista e está praticamente fora na Libertadores

O início da temporada 2021 para o Santos não é nada positivo. O time santista começou o ano com Ariel Holan no comando, mas resultados ruins, protestos da torcida e falta de reforços fizeram com que o argentino entregasse o cargo. Após isso, o Santos estudou diversos nomes para comandar a equipe e decidiu que Fernando Diniz seria o profissional para recomeçar nos campeonatos.

Antes de Diniz assumir o clube, o Santos foi eliminado no Campeonato Paulista e viveu dias de drama com o possível rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Regional. O time santista só conseguiu se livrar de qualquer chance na última rodada, contra o São Bento, na Vila Belmiro, com uma vitória tranquila por 2 a 0.

Já pela Libertadores, a situação é complicada. O Peixe vai para última rodada precisando vencer o Barcelona, no Equador, e torcendo para Boca Juniors não derrotar o The Strongest, na Argentina. O Santos só não se classificou para a fase de mata-mata do torneio em uma oportunidade: em 1984, quando ficou na lanterna do grupo.

E MAIS:

Números ruins

E as campanhas ruins refletem o campo: Em 21 jogos na temporada, o Santos conseguiu apenas 7 vitórias, sofreu 8 derrotas. Foram 27 gols feitos e 30 sofridos. Pior do que isso, o Santos tem mais chances claras cedidas (35) do que criadas (25), segundo o Sofascore.

Com tanta pressão, o presidente Andres Rueda, tenta mudar o cenário. Recentemente, anunciou as renovações Lucas Braga e Gabriel Pirani, destaques na temporada. A contratação de um executivo de futebol é tratada como prioridade

O Alvinegro também conseguiu a liberação do Transfer ban, após a venda de Soteldo. A expectativa é que alguns reforços pontuais cheguem para ajudar a nova comissão técnica.

Calendário

Na próxima quarta-feira (26), às 21 horas, o Santos visita o Barcelona, pela última rodada da Fase de Grupos da Copa Libertadores. Dias depois, mais uma vez fora de casa, estreia no Campeonato Brasileiro, no dia 29, às 19 horas, no estádio de Pituaçu. Já pela Copa do Brasil, o Santos joga no dia primeiro, fora de casa, contra o Cianorte, também às 19 horas.

E MAIS:

Veja também