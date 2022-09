Com novos planos de Abel para duelo no Brasileirão, Dudu pode alcançar outra marca no Palmeiras

admin3 03/09/2022 - 6:00 Compartilhe

O duelo entre RB Bragantino e Palmeiras, que acontece neste sábado, às 19h, no ‘Nabizão’, pelo Brasileirão, pode ser ainda mais especial para um jogador. Trata-se do atacante Dudu, que está próximo de atingir outra marca relevante com a camisa alviverde.

GALERIA

> Saiba quais são os 40 jogadores mais fortes do FIFA 23

Caso entre em campo, o camisa 7 do Verdão chegará ao seu jogo de número 200 no Campeonato Brasileiro pelo clube. Assim, pode ultrapassar Olegário Tolói de Oliveira, que marcou história na Primeira e Segunda Academia, e ficará isolado na quarta colocação de jogadores palmeirenses que mais atuaram na competição.

Assim, Dudu ficará atrás apenas de Marcos, que tem 203 jogos, Ademir da Guia, que soma 216, e do líder do ranking, Emerson Leão, com 232.

De início, a comissão técnica de Abel Ferreira teria optado por poupar o máximo de jogadores titulares no duelo com a equipe de Bragança Paulista. Mas, nos últimos treinamentos, o professor português deu indícios de que levará força máxima ao interior.

Isso se dá por conta da boa vantagem que a equipe tem na liderança e, em caso de vitória, tranquila também, já que o Flamengo, segundo colocado, entra em campo no domingo já sabendo o resultado do Verdão.

TABELA

> Confira a tabela completa e simulador do Brasileirão!

Com 96% de participação em partidas disputadas pelo Palmeiras no ano, sendo 86% como titular, Dudu deve começar entre os 11 iniciais e ir para o banco somente na segunda etapa, dependendo do andamento do duelo. Assim, bate uma incrível marca, ajuda a equipe e pode pensar na decisão contra o Athletico-PR na semi da Libertadores.

Vale lembrar que, no primeiro turno, o camisa 7 foi o único a participar de todos os jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Além disso, neste século, Dudu já lidera marcas relevantes, como a de jogador com mais vitórias (225) e gols marcados (82). Em jogos, ele ainda fica atrás de Marcos (392 do ex-goleiro contra 386).

E MAIS: