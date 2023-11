Com novo visual alternativo, Priscilla Alcantara anuncia parceria com Bonde do Tigrão

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/11/2023 - 23:59 Para compartilhar:

Priscilla Alcantara — agora apenas Priscilla — surpreendeu internautas neste domingo, 5, com seu novo visual. Dias após publicar uma carta aberta anunciando seu “rebranding”, a cantora surgiu irreconhecível de cabelos vermelhos curtinhos e sobrancelha raspada.

O novo look de Priscilla faz parte de uma mudança drástica em sua carreira. Antes conhecida por seu sucesso na música gospel, a vencedora do “The Masked Singer Brasil” ainda anunciou uma parceria com o grupo de funk Bonde do Tigrão na noite desta segunda-feira, 6.

A música “Quer Dançar” será o primeiro single do álbum “Priscilla”, que marca o início da nova era da cantora. Até o momento, ainda não se sabe se o hit será uma regravação do sucesso de mesmo nome. Ele estará disponível nas plataformas digitais na quinta-feira, 9, às 21h.

