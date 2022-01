Com novo treinador e chegada de Insigne, Auro projeta 2022 vitorioso com o Toronto FC Na última temporada, a equipe canadense ficou de fora dos playoffs da MLS e foi vice-campeão do Canadian Championship

A temporada de 2021 não foi das melhores para o Toronto FC, já que o clube canadense não conseguiu se classificar para os playoffs da MLS e também foi vice-campeão do Canadian Championship após ser derrotado para o rival Montréal Impact por 1 a 0. Porém, de acordo com o lateral Auro, 2022 promete ser muito melhor para a equipe do Canadá, já que além da mudança de treinador, o elenco contou com a adição de Lorenzo Insigne, estrela do futebol italiano.

+ Imagens fortes: namorada de jogador do Manchester United expõe fotos e vídeos de violência doméstica



– A chegada do Insigne é espetacular. A chegada de um jogador top do futebol mundial, titular da seleção italiana e campeão da Eurocopa vem para fazer a diferença no nosso time e também na liga. Isso prova que a MLS está evoluindo cada vez mais, tanto em termos de qualidade como também de estrutura – comentou o lateral.

Auro também destacou a mudança de estilo de jogo que o clube canadense vai aderir nessa temporada e como o elenco está lidando com isso.

– Tivemos várias reformulações no Toronto esse ano. O Bob Bradley é o nosso novo treinador, que é um cara de mentalidade de vencedora e que cobra muito a gente nos treinos. Ele vem propondo um estilo de jogo bem ofensivo, que pressiona o adversário o tempo todo e temos muita confiança de que essa mudança tática vai dar certo – disse.

+ Liverpool anuncia contratação do atacante Luis Díaz



Os treinos e preparações para a temporada começaram na segunda metade de janeiro, mas para que o elenco se adapte ao estilo de jogo do novo treinador e os jogadores possam melhorar o entrosamento dentro de campo, a equipe do Toronto FC marcou cinco amistosos antes da estreia da MLS, que acontecerá no dia 26 de fevereiro.

– Queremos que a temporada seja diferente em comparação a do ano passado. Ela tem que ser diferente. Nosso time não pode ficar fora dos playoffs, nós temos qualidade suficiente pra estar sempre jogando a fase de mata-mata, então estamos focados desde o início da pré-temporada pra que possamos começar e terminar bem a MLS.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais