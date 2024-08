Com novo recorde de público, Cruzeiro e Atlético empatam clássico 250 no Mineirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/08/2024 - 23:54 Para compartilhar:

O clássico Cruzeiro e Atlético-MG foi bem disputado, neste sábado, com algumas chances claras, mas terminou empatado sem gols pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta foi a 250ª vez que os times duelaram no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Ao menos, o recorde de público do estádio, que contou com torcida única do Cruzeiro, foi quebrado. O recorde era de 61.582 e a diretoria liberou a venda de um ingresso a mais para atingir a nova marca e deu certo: 61.583 torcedores estiveram presentes.

Com este jogo histórico, os dois rivais já se enfrentaram 526 vezes desde 1921, mas no Mineirão eles medem forças desde 24 de outubro de 1965, quando o Cruzeiro venceu por 1 a 0 com gol de Tostão, pelo Campeonato Mineiro. O time celeste leva vantagem no retrospecto de 250 jogos, com 90 vitórias, 80 derrotas e agora 80 empates.

Este deve ter sido o último clássico com torcida única, critério adotado desde 2010 como medida de segurança. Os dirigentes dos dois clubes já manifestaram o desejo de fazer um acordo para que os clássicos tenham 50% de participação da torcida de cada time.

Com o empate, o Cruzeiro tem 36 pontos em quinto lugar, colado no Palmeiras, que fecha o G-4 com 37 pontos. A Raposa tem um jogo a menos, diante do Internacional. Já o Atlético soma 29, em nono lugar, mas tem dois jogos a menos, contra Grêmio e Athletico-PR.

Logo nos primeiros minutos do clássico, o Atlético balançou a rede com Cadu, mas a arbitragem pegou impedimento, confirmado pelo VAR. O Cruzeiro respondeu com Barreal em chute cruzado da ponta esquerda da área. Ele teve lance muito parecido depois, novamente para fora, com menos perigo. Matheus Pereira também tentou do mesmo setor e foi mais um a não acertar o alvo.

No fim do primeiro tempo, Gustavo Scarpa acertou ótimo chute de fora da área e exigiu grande defesa de Cássio, que se esticou todo. Depois, Guilherme Arana recebeu na esquerda e chutou forte para outra defesa do goleiro, que espalmou.

A etapa final seguiu bem disputada, mas sem muitas chances claras, apesar de algumas bolas aéreas perigosas. O Atlético teve uma grande chance quando Deyverson, que fez sua estreia pelo time alvinegro, cruzou da direita. Saravia escorou para a pequena área e Battaglia cabeceou. Entretanto, a bola pegou em seu próprio companheiro Zaracho.

Nos últimos minutos, foi o Cruzeiro quem teve sua grande oportunidade. Matheus Pereira tocou para Arthur Gomes, que disparou em velocidade, invadiu a área pela direita e chutou forte. Everson fez grande defesa e a bola ainda bateu na trave.

Pela 23ª rodada, o Atlético volta a campo no sábado, às 16h, quando recebe o Cuiabá na Arena MRV. O Cruzeiro joga na segunda-feira (19), às 20h, contra o Vitória no Barradão, em Salvador (BA).

Os dois times, porém, têm duelos continentais no meio da semana em jogos de ida das oitavas de final. Na terça-feira, às 21h30, o Atlético visita o San Lorenzo, da Argentina, pela Libertadores. Já o Cruzeiro visita o Boca Juniors na quinta-feira, às 21h30, pela sul-americana.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 X 0 ATLÉTICO-MG

CRUZEIRO – Cássio; William, Zé Ivaldo, Lucas Villalba (Marlon) e Kaiki Bruno; Walace (Lucas Romero), Matheus Henrique, Barreal (Vitinho) e Matheus Pereira; Kaio Jorge (Dinenno) e Lautaro Díaz (Arthur Gomes). Técnico: Fernando Seabra.

ATLÉTICO-MG – Everson; Saravia, Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio, Fausto Vera, Alan Franco (Zaracho) e Gustavo Scarpa (Rubens); Cadu (Deyverson) e Paulinho (Bernard). Técnico: Gabriel Milito.

CARTÕES AMARELOS – Matheus Henrique, Barreal e Kaio Jorge (Cruzeiro). Cadu (Atlético).

ÁRBITRO – Raphael Claus (SP).

RENDA – R$ 4.819.479,00.

PÚBLICO – 61.583 presentes.

LOCAL – Mineirão, em Belo Horizonte (MG).