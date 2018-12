Novo programa de Angélica na Globo deve estrear em março ou abril

Angélica deve ficar um ano fora do ar, desde que saiu do ‘Estrelas’ até o início de sua nova atração na Globo, segundo o colunista Flávio Ricco, do UOL.

De acordo com informações, ela novamente vai trabalha sob a direção de Boninho e o programa estreará na emissora entre março e abril, junto com outros produtos que a Globo lançará em 2019.

Angélica, vale lembrar, trabalha na televisão desde 1979, quase de forma ininterrupta, passando por várias emissoras ao longo do tempo. Ela está na Globo desde os anos 90, fazendo atrações infantis e, agora, entrevistas com famosos.