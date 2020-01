Com novo fornecedor, Inter apresenta uniforme para a temporada 2020

O Internacional começou 2020 de camisa nova. Nesta quarta-feira, primeiro dia do ano, o clube gaúcho apresentou os seus uniformes 1 e 2 para a próxima temporada, fruto de um novo acordo para fornecimento de material esportivo, firmado com a Adidas.

O acordo com a empresa alemã será válido pelos próximos três anos, até 2022. E representa uma mudança no fornecimento de material esportivo ao Inter, que tinha parceria com a Nike, agora encerrada, mas que havia começado em 2012. Além disso, representada a retomada da relação entre o time gaúcho e a Adidas após 15 anos.

“Estamos muito satisfeitos com o resultado do primeiro uniforme da temporada. Temos certeza de que a retomada da parceria entre Inter e adidas será tão marcante na história do clube quanto a primeira”, afirmou Marcelo Medeiros, presidente do Inter.

O uniforme principal do Inter possui elementos inspirados na história do clube, sendo predominantemente vermelho com gola redonda branca, com as tradicionais três listras, também na cor branca, seguindo da gola até a linha dos ombros. Além disso, a Adidas pretende apresentar um terceiro uniforme.

“Esperamos que essa parceria com o Inter seja de muitas glórias e alegrias para uma das torcidas mais contagiantes do país”, afirmou a diretora sênior de marketing da Adidas, Daniela Valsani.

Dentro de campo, o Inter acertou para a temporada 2020 a chegada do técnico Eduardo Coudet. Além disso, se reforçou com o lateral-direito Rodinei e o volante argentino Damian Musto.