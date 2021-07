Com novidades, Palmeiras encerra semana com treino tático No penúltimo trabalho da semana, a equipe contou com o retorno de Mayke e Rony, além de Pedrão e Dudu

Vindo de duas vitórias seguidas e recheado de novidades, o Palmeiras encerrou a semana com foco no confronto contra o Sport, no próximo domingo (4), na Ilha do Retiro, às 16h.

Barça rescindiu com Matheus Fernandes: relembre jogadores brasileiros que decepcionaram no Barcelona

Mayke e Rony, que ficaram fora da partida contra o Internacional, no Rio Grande do Sul, participaram do treino normalmente – o lateral-direito foi apenas poupado, enquanto o camisa 7 estava com uma mialgia no músculo da coxa esquerda. Gabriel Veron, que vem se recuperando, ficou cumprindo seu cronograma no centro de excelência alviverde, ao passo que entrou em campo no jogo-treino contra o XV de Jaú.

Outras duas novidades foram Pedrão e Dudu, que receberam junto à FIFA a liberação imediata para representar o Palmeiras antes de agosto. A dupla fez um treino na sala de musculação e realizaram atividades no gramado com a equipe de preparadores físicos.

>> Veja a tabela completa do Brasileirão

E MAIS:

O elenco realizou um trabalho com dois grupos, sem goleiro, com foco principal no trabalho de posse de bola, marcação e passe. Na parte final, já com os arqueiros, o foco foi a tomada de decisão rápida, movimentação e finalização.

O Palmeiras ainda realiza um trabalho neste sábado (3), antes de embarcar para Recife, na parte da tarde. Com 16 pontos, o Verdão ocupa a terceira posição no Brasileirão, com dois pontos a menos que o líder Red Bull Bragantino.

Veja também