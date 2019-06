Com novidades no ataque,Brasil encara Peru na Copa América

SÃO PAULO, 22 JUN (ANSA) – Sem o meio-campista Fernandinho e com novidades no setor ofensivo, o Brasil encara neste sábado (22) o Peru, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa América.

O volante do Manchester City, da Inglaterra, se queixou de dores no joelho direito após o empate sem gols diante da Venezuela, na Fonte Nova, em Salvador. Por conta disso, o técnico Tite afirmou nesta sexta-feira (21) que o jogador não estaria disponível contra os peruanos.

Outra mudança na seleção brasileira é no setor ofensivo. O comandante de 58 anos ficou insatisfeito com a falta de pontaria dos atacantes no duelo contra a Venezuela e veio com alterações para conseguir balançar a rede no Itaquerão.

O atacante Everton, que vem aproveitando bem as suas oportunidades, entrou no lugar de David Neres. Já Gabriel Jesus assumiu a vaga de Richarlison.

Os centroavantes de Grêmio e Manchester City possuem a companhia de Roberto Firmino, do Liverpool, que foi mantido entre os titulares. Mesmo começando na reserva nos dois primeiros jogos, Everton Cebolinha parece não estar sentindo pressão em vestir a camisa da seleção, tanto que fez um belo gol contra a Bolívia e entrou bem no duelo diante da Venezuela, sendo até o momento um dos atletas com maior destaque na seleção.

Já Jesus possui 16 gols com a seleção brasileira e é o atleta que mais vezes balançou as redes após o fim da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, anotando seis tentos.

Outra preocupação do Brasil são os jogadores pendurados. Se Casemiro e Philippe Coutinho tomarem um cartão amarelo neste jogo, estarão suspensos do duelo das quartas de finais. A seleção brasileira também precisará lidar com a pressão da torcida, já que até o momento, o público já vaiou e até gritou “olé” para a equipe adversária. No jogo contra a Bolívia, no Morumbi, por exemplo, o público ficou muito quieto durante os 90 minutos e os atletas foram vaiados no intervalo.

?O torcedor brasileiro é exigente, mas ele precisa ter um pouco de paciência. Não é por que não faz um ou dois gols no primeiro tempo e já tem que vaiar. Agora, se o jogo acaba, o Brasil não ganha e o time joga mal, aí a vaia é uma reação natural do torcedor?, disso o torcedor Luis Piris em entrevista à ANSA.

Além disso, alguns torcedores afirmaram que o público precisa ter mais ?empatia? antes de começar as vaias.

– Peru – Comandada pelo argentino Ricardo Gareca, o Peru está com força total para o duelo contra o Brasil. O único desfalque é o zagueiro Carlos Zambrano, que teve uma lesão muscular na coxa. No entanto, a grande preocupação para a seleção treinada por Tite será o atacante Paolo Guerrero, principal nome do Peru. O ex-jogador do Corinthians é o maior artilheiro da história do seu país, com 37 gols marcados. Tite comandou Guerrero em sua passagem gloriosa pelo Timão e os dois vão se reencontrar como rivais neste sábado. Somente na Arena Corinthians, o jogador peruano anotou 15 gols em 25 jogos, tendo conquistado 18 vitórias.

Sabendo dos danos que Guerrero pode causar na seleção brasileira, Tite revelou que “não gostaria” de enfrentar o atacante de 35 anos. O centroavante Jefferson Farfán, outro medalhão do elenco peruano, é também uma das principais peças da seleção treinada por Gareca. O jogador já defendeu equipes como Schalke 04 e PSV Eindhoven, sendo que hoje em dia atua pelo Lokomotiv Moscou, da Rússia.

– Infantino – O presidente da Fifa, Gianni Infantino, está acompanhando a partida entre Brasil e Peru na Arena Corinthians.

Em uma passagem rápida pelo Brasil, esse duelo será o único da Copa América que o dirigente ítalo-suíço irá assistir de perto.

Após isso, o dirigente irá retornar para a França, onde está sendo realizada a Copa do Mundo feminina.

Infantino deverá voltar ao Brasil somente em outubro, quando o país sediará o Mundial sub-17.

– Tabela – Com quatro pontos, o Brasil é o líder do grupo A da Copa América e para passar de fase, precisa vencer ou empatar com a seleção peruana. Em caso de derrota, os comandados de Tite ainda podem avançar às quartas, já a eliminação dependeria de algumas difíceis e improváveis combinações de resultados.

O Peru, por sua vez, também tem quatro pontos e uma vitória ou um empate classificaria a Rojiblanca.

Venezuela (dois pontos) e Bolívia (zero) brigarão também por uma vaga na próxima fase. Para as duas, apenas a vitória interessa para continuar na Copa América.(ANSA)