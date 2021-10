Com novidades, Flamengo está escalado para o Fla-Flu; veja o time titular e onde assistir Clássico carioca iniciará às 19h deste sábado, no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão

O Flamengo está escalado para enfrentar o Fluminense neste sábado, às 19h, no Maracanã, em partida válida pela 28ª rodada do Brasileiro. Sem poder escalar Pedro e Gabigol, Renato Gaúcho optou por Vitor Gabriel na referência do time, que não pode contar com Filipe Luís, suspenso, e outros lesionados.

> Flamengo comemora ‘recuperação consistente’ no programa de sócios

Dessa forma, o Flamengo está escalado com: Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Renê; Thiago Maia, Diego (C), Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Michael e Vitor Gabriel.

A escalação do Flamengo para o Fla-Flu (Foto: Divulgação / CRF)

Além de Gabigol (entorse no tornozelo) e Pedro (com dores no joelho), os outros lesionados do Flamengo são: Arrascaeta (tratamento de lesão muscular na coxa), Bruno Henrique e David Luiz (transição).

> Veja e simule a tabela do Brasileirão

VEJA A FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X FLAMENGO – 28ª RODADA DO BRASILEIRÃO

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 23 de outubro de 2021, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa-SP)

Onde assistir: Premiere e Tempo Real do

E MAIS:

E MAIS:







Saiba mais