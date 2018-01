Com novidades da base, Dorival relaciona 23 para estreia do São Paulo no Estadual

O técnico Dorival Junior divulgou nesta terça-feira a lista de 23 atletas relacionados no São Paulo para o duelo de quarta-feira contra o São Bento, em Sorocaba, na estreia do time no Campeonato Paulista. O jogo está marcado para 19h30.

Além de relacionar pela primeira vez dois atletas da base, Marquinhos Cipriano e Rony, o treinador também listou Jean, reforço que chegou do Bahia. Além deles, Reinaldo voltou a ser relacionado para um jogo do São Paulo depois de atuar emprestado por Ponte Preta e Chapecoense.

Outros seis atletas formados em Cotia estão na lista de Dorival: os atacantes Bissoli, Paulinho e Gabriel; os volantes Pedro Augusto e Paulo Henrique; e o meia-atacante Caíque.

Dorival prometeu alternar dois times nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista para evitar o desgaste. O time que entrará em campo nesta quarta é formado majoritariamente por reservas. A exceção é Sidão, que deve ser mantido no gol também com a força máxima.

A provável escalação para o duelo contra o São Bento tem: Sidão; Bruno, Rony, Aderllan e Reinaldo; Paulo Henrique, Pedro Augusto e Araruna; Júnior Tavares, Maicosuel e Bissoli.

Confira a lista de relacionados do São Paulo para o jogo com o São Bento:

Goleiros: Jean e Sidão.

Laterais: Bruno, Caíque, Júnior Tavares e Reinaldo.

Zagueiros: Aderllan, Bruno Alves, Éder Militão e Rony.

Volantes: Araruna, Paulo Henrique, Pedro Augusto e Petros.

Meias: Lucas Fernandes, Maicosuel e Shaylon.

Atacantes: Bissoli, Brenner, Gabriel, Marquinhos Cipriano, Marcos Guilherme e Paulinho.