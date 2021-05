Com novidade no meio, Fluminense está escalado para a final do Carioca Nene retorna ao time titular após ser reserva na Libertadores, enquanto Danilo Barcelos se mantém na vaga de Egídio na lateral esquerda

O Fluminense está pronto para a decisão do Campeonato Carioca neste sábado, às 21h05. Com força máxima à disposição, o técnico Roger Machado decidiu ir para o clássico com o Flamengo com a volta do meia Nene ao time titular. Ele entra na vaga de Cazares, titular na derrota por 2 a 1 para o Junior Barranquilla (COL) na Libertadores. O camisa 77 entrou no segundo tempo e deu uma assistência.

> Briga por público, provocações e mais: veja 10 capítulos recentes quentes da rivalidade entre Flamengo e Fluminense

Portanto, o time titular terá: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Martinelli, Yago e Nenê; Kayky, Luiz Henrique e Fred.

Enquanto isso, do outro lado, o Fla vai a campo com: Gabriel Batista; Isla, Rodrigo Caio, Willian Arão, Filipe Luís; Diego, Gerson, De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.

Veja como está a tabela do Campeonato Carioca

Os únicos desfalques por problemas médicos são o volante Hudson, que passou por cirurgia por uma lesão ligamentar e pode não jogar mais em 2021, além de John Kennedy. O jovem atacante está em fase final da recuperação dos sintomas da Covid-19 e retorna aos treinos nesta semana.

O primeiro jogo, no último sábado, terminou empatado em 1 a 1. Qualquer igualdade no placar levará a decisão aos pênaltis. O Fluminense tenta encerrar um jejum que vem desde 2012 sem títulos do Estadual. A partida terá transmissão em tempo real do LANCE!.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também